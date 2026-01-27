Da Rezzato al Burkina Faso: con il «Progetto latte» si salvano neonati

C’è un bene prezioso che in Burkina Faso può segnare la linea sottile tra la vita e la morte nei primi mesi di un neonato: il latte artificiale. È intorno a questo bisogno concreto che ruota il «Progetto latte», promosso da Oasis Italia onlus, associazione rezzatese guidata da Serena Archetti con il marito Afo Weldeghebriel. «In quel Paese – racconta la presidente – la povertà estrema, l’instabilità sociale e un sistema sanitario fragile continuano a mettere a rischio la vita di migliaia di neonati e delle loro madri».

Criticità

Tra le criticità più gravi c’è quella legata all’alimentazione nei primi mesi di vita: un semplice barattolo può fare la differenza tra la vita e la morte. L’associazione, attiva nel Paese africano dal 2010, è impegnata con progetti mirati che pongono al centro bambini, famiglie e comunità locali. Il «Progetto latte» nasce proprio per rispondere a questa emergenza. In Burkina Faso molte donne, a causa della malnutrizione e della mancanza di cure mediche adeguate, non riescono ad affrontare una gravidanza in sicurezza né ad allattare i propri figli.

Oasis Italia interviene dal primo giorno di vita del neonato, fornendo latte in polvere fino al compimento del primo anno, accompagnando la distribuzione con controlli medici regolari. Un gesto semplice, ma vitale: un barattolo di latte costa 10 euro e garantisce nutrimento per una settimana. Con 40 euro al mese si può sostenere un neonato in un momento cruciale per la sua crescita e sopravvivenza.

Obiettivo

«Il nostro obiettivo – sottolinea Serena Archetti – è nutrire oltre venti bambini, accompagnandoli dal primo giorno fino allo svezzamento. Per farlo occorrono circa 10mila euro». A fianco del «Progetto latte», Oasis Italia porta avanti anche il «Progetto adozioni morali», forma di solidarietà concreta e continuativa: con un contributo annuo di 200 euro si garantisce a un bambino o a una bambina sicurezza alimentare, assistenza sanitaria e accesso all’istruzione.

L’associazione ha già realizzato numerosi interventi nel territorio del Burkina Faso, grazie alla conoscenza diretta delle comunità e al sostegno di tanti benefattori: pozzi per l’acqua potabile, ambulatori medici, spazi educativi e ricreativi, divenuti veri punti di riferimento per la popolazione. Ulteriori informazioni al numero di telefono 389.8336959 o sui canali social di Oasis Italia onlus.