Rezzato, auto in fiamme in via Garibaldi: illesa la conducente

Solo tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito, nello spettacolare incendio di un’autovettura Mercedes, che stamane intorno alle 9.30, ha preso improvvisamente fuoco in prossimità della rotonda del supermercato Lidl, in via Garibaldi a Rezzato.

La conducente una giovane signora di San Felice del Benaco che stava andando al lavoro, ha raccontato che non appena sentiti alcuni crepitii provenire dal motore, contestualmente ad una immediata fuoriuscita di fumo, ha capito che qualcosa non andava e, con una certa freddezza ha posizionato la sua vettura a lato strada per non intralciare il traffico.

Quasi nemmeno il tempo di uscire dall’abitacolo che l’automobile ha preso fuoco, sprigionando fiamme altissime e un denso fumo nero. Immediato l’intervento della Polizia locale e dei vigili del fuoco di Brescia che in pochissimo minuti sono riusciti a spegnere il rogo.