Addio a Pino Bignami, con le sue camicie creò lavoro e futuro

È mancato a 95 anni Giuseppe Bignami, per tutti Pino, figura storica dell’imprenditoria rezzatese e protagonista di una stagione che ha segnato profondamente la vita economica e sociale del paese.

Con alcuni dei suoi dieci tra fratelli e sorelle, fu a lungo al timone della Bignami Confezioni Spa, azienda che dal dopoguerra fino al 1993 ha dato lavoro a centinaia di donne, in particolare rezzatesi. Fondata dal padre nel dopoguerra a Milano, la ditta si trasferì poi in via De Gasperi a Rezzato, dove visse una lunga stagione di crescita.

Pino Bignami, storico imprenditore rezzatese - © www.giornaledibrescia.it

Tra gli anni ’50 e gli ’80, la Bignami divenne una delle camicerie da uomo più note in Italia e all’estero, con produzioni che spaziavano anche alla giubbotteria, ai pantaloni e a un reparto specializzato in capi in pelle. Pino Bignami seguiva personalmente la produzione: in camice bianco, si muoveva instancabile tra il reparto taglio, il cucito e lo stiro, vigilando su ogni dettaglio.

Nel periodo d’oro l’azienda impiegava oltre 230 persone, quasi tutte donne, offrendo un’opportunità concreta di lavoro e contribuendo al benessere di molte famiglie locali. Una realtà che ha rappresentato un autentico volano economico per il territorio.

Con l’arrivo della concorrenza estera, soprattutto dai Paesi dell’Est, anche Pino tentò di salvare l’attività aprendo un laboratorio oltreconfine. Ma il declino fu inesorabile, fino alla chiusura definitiva nel 1993.

Imprenditore attento e uomo legato alla sua comunità, Bignami fu anche amministratore pubblico: tra il 1960 e il 1964 ricoprì il ruolo di assessore e vicesindaco nella Giunta guidata da Fortunato Pasquali, nelle file della Democrazia Cristiana. Poi scelse di tornare a dedicarsi completamente all’azienda.

Pino Bignami lascia i figli Camilla e Giovanni. La salma riposa presso le Onoranze funebri La Cattolica in via Papa Giovanni XXIII. L’ultimo saluto sarà domani, martedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in piazza Vantini.