Rezzato, 100 kg di hashish scoperti in un garage

Un uomo di 29 anni, cittadino salvadoregno residente nel Bresciano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato il 22 gennaio dai Carabinieri della Stazione di Brescia San Faustino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare eseguita in un’abitazione nella disponibilità dell’indagato a Rezzato. All’interno del box di pertinenza dell’immobile, i militari hanno rinvenuto quattro scatole di cartone contenenti numerosi panetti e ovuli di hashish, per un peso complessivo di circa 100 chilogrammi.

La sostanza stupefacente, suddivisa in panetti contraddistinti da marchi come «Mango», utilizzati per identificarne la tipologia, è stata sottoposta ad analisi dal Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.

Ultimate le formalità di rito, il 29enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Canton Mombello, a disposizione dell’autorità giudiziaria.