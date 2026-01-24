Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rezzato, 100 kg di hashish scoperti in un garage

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare eseguita in un’abitazione nella disponibilità di un 29enne già noto alle forze dell’ordine
I panetti di droga sequestrati - © www.giornaledibrescia.it
I panetti di droga sequestrati - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un uomo di 29 anni, cittadino salvadoregno residente nel Bresciano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato il 22 gennaio dai Carabinieri della Stazione di Brescia San Faustino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare eseguita in un’abitazione nella disponibilità dell’indagato a Rezzato. All’interno del box di pertinenza dell’immobile, i militari hanno rinvenuto quattro scatole di cartone contenenti numerosi panetti e ovuli di hashish, per un peso complessivo di circa 100 chilogrammi.

La sostanza stupefacente, suddivisa in panetti contraddistinti da marchi come «Mango», utilizzati per identificarne la tipologia, è stata sottoposta ad analisi dal Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.

Ultimate le formalità di rito, il 29enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Canton Mombello, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
hashishRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario