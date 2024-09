Restauro della Queriniana, chiusa la sala lettura fino al 17 settembre

Sono iniziati i lavori di restauro della biblioteca Queriniana, in via Mazzini, nel centro storico di Brescia. Fino a martedì 17 settembre le sale di lettura e di consultazione rimarranno chiuse, mentre resta possibile richiedere un prestito (il servizio di consultazione riprenderà invece settimana prossima).

I lavori dureranno circa otto mesi e mezzo e riguarderanno il restauro dei portoni lignei che affacciano su via Mazzini, il restauro degli affreschi a soffitto e a parete delle sale di lettura, che si trovano al primo piano della biblioteca, della balaustra di pietra dello scalone storico, che porta al primo piano, e dei soffitti in legno delle sale storiche 4 e 5. Il costo complessivo dell’operazione è 390mila euro.

Per tutta la durata dell’intervento, informa la Loggia, è prevista «una diversa erogazione dei servizi normalmente resi alla cittadinanza». Saranno comunque sempre aperte le altre sale di lettura della città: Sala Umberto Eco in corso Mameli 21, Sala Campo Marte in via Campo Marte 3 e via Milano 140 in via Milano 140, oltre alle varie biblioteche del Sistema Urbano.