Cade in alta montagna, gravissimo alpinista bresciano

Un alpinista bresciano di 45 anni è caduto questa mattina sul Pizzo Tresero, in territorio comunale di Valfurva, in Valtellina ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Morelli di Sondalo. L’uomo nella caduta ha riportato diversi traumi, alcuni dei quali di seria entità. La prognosi, al momento, è riservata.

I soccorsi

A soccorrerlo i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio con i soccorritori della VII Delegazione, Stazione di Valfurva. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 mentre l’alpinista stava raggiungendo la cresta del Tresero, a oltre 3mila metri di quota, dopo avete lasciato il bivacco Seveso.