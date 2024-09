Resta grave la 61enne schiacciata da un cancello a Castenedolo

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Il cancello e le altre parti della struttura sono stati posti sotto sequestro probatorio

2 ' di lettura

La Ondapack di Castenedolo, dove è avvenuto l'incidente sul quale si indaga - © www.giornaledibrescia.it

Capire con esattezza cosa sia successo spetterà ai tecnici dell’Ats di Brescia, chiamati a ricostruire la dinamica di quello che dovrebbe essere inquadrato a tutti gli effetti come l’ennesimo infortunio sul posto di lavoro in provincia di Brescia, avvenuto a poche ore di distanza da quello mortale di Torbole Casaglia. Travolto da un carico in fabbrica: muore operaio padre di due figli Le condizioni della donna, che ieri notte è stata schiacciata dal cancello dell’azienda in cui il marito lavora