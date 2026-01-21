Pralboino, se una cascina diventa la residenza degli artisti

Portato a compimento, con successo di partecipazione, il concorso nazionale di poesia dedicato a Veronica Gambara, Pralboino mette in cantiere una nuova iniziativa culturale di alto profilo. È infatti in fase di avvio il progetto Rar – Residenza artistica rurale di Pralboino, pensato per offrire spazi e opportunità ad appassionati e amatori delle attività artistiche.

Il progetto

Come spiegano il sindaco Riccardo Romagnoli e il consigliere Stefania Comincini, l’obiettivo che l’amministrazione comunale si pone è valorizzare il territorio attraverso l’arte, in forma sperimentale e senza impiegare risorse comunali, invitando giovani artisti selezionati tramite bando pubblico a lavorare sulle specificità del paese. La residenza è pensata come occasione di interazione tra artisti, istituzioni e, dove possibile, abitanti, in un’ottica di scambio di conoscenze e crescita reciproca.

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla disponibilità e all’intraprendenza di Enrica e Giovanna Cosio, che hanno messo a disposizione un loro cascinale rustico, anche con l’intento di onorare la memoria dei genitori che lo abitavano. Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa. Gli artisti interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 30 marzo 2026 all’indirizzo e-mail residenza.rar@gmail.com.

Leggi anche Cultura come infrastruttura: il piano strategico di Brescia per il 2030

Le candidature saranno valutate da una commissione composta dal sindaco Riccardo Romagnoli, già direttore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia e dell’Its Machina Lonati, da Enrica Cosio, proprietaria della sede della residenza e assessore al Bilancio, dall’architetto Alberto Mezzana, docente dell’Accademia SantaGiulia, e da Martina Torri, studentessa di Comunicazione e didattica dell’arte presso l’Accademia bresciana.

Come funziona

La residenza si articolerà in due momenti distinti: uno nel mese di maggio e uno nel mese di agosto. Per ciascun periodo saranno selezionati tre artisti, ai quali verrà offerta la possibilità di risiedere a Pralboino per quattro settimane. L’alloggio, dotato di cucina, bagno e camera condivisa, sarà messo a disposizione gratuitamente, mentre il vitto resterà a carico degli artisti. Per lavorare, saranno disponibili un ampio laboratorio interno, un porticato coperto e un grande giardino. Nonostante la vicinanza con il centro abitato, cascina Cosio è immersa nella natura e nel silenzio, ideale per la concentrazione e la produzione artistica.

La residenza si concluderà con una mostra finale, il cui allestimento è previsto dal 31 agosto al 3 settembre. L’inaugurazione si terrà il 5 settembre e la mostra resterà aperta al pubblico fino al 20 settembre.