Remedello, automobilista scappa dopo aver travolto una ragazza in moto

Una ragazza di 17 anni sabato sera a mezzanotte è stata investita da un’auto a Remedello, mentre era in sella alla sua moto: il conducente non si è fermato e si è allontanato senza prestarle soccorso. «Chiediamo a chi avesse visto qualcosa o avesse telecamere installate lungo via Pellico o via Rossi la massima collaborazione, riferendo alla Polizia stradale di Montichiari: è incivile non fermarsi dopo un incidente e soprattutto non prestare soccorso»: così i genitori della 17enne, che abita in paese.

La famiglia racconta che la giovane stava viaggiando a bordo della sua moto 125 e, all'altezza del centro sportivo di Remedello, un'auto è uscita dallo stop di via Pellico e l'ha centrata in pieno: pezzi di paraurti e fanali dell'auto sono rimasti a terra ed è stato possibile capire che si tratta di una Lancia Ypsilon bianca. L’informazione confermata anche da un testimone che ha visto il pirata della strada fuggire, sgommando, in direzione di Asola.

La 17enne, per fortuna, non ha riportato lesioni gravi: graffi e una botta al piede. È stata trasportata all'ospedale di Asola, da dove, dopo gli accertamenti, è stata dimessa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Montichiari, che si occuperà degli accertamenti del caso.