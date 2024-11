Regione Lombardia, un fondo per i figli delle vittime di femminicidio

Dal 20 novembre sarà aperto un osservatorio attivo 24 ore su 24 per intercettare le necessità di chi resta

Le scarpe rosse rappresentano la battaglia contro i maltrattamenti e femminicidi - © www.giornaledibrescia.it

Orfani in un momento. Con un genitore ucciso e l’altro in carcere per quel delitto. Figli di donne uccise dal marito o dal compagno che, secondo una recente analisi, nel 36% dei casi hanno assistito alla morte della madre. Le vittime più delicate del terribile fenomeno dei femminicidi sono i figli che restano, da un giorno all’altro, senza mamma e papà. Omicidio Susy, i tre orfani ancora in carico al Comune di Milzano L’iniziativa Mercoledì la Regione Lombardia ha presentato l’«Osservatorio nazi