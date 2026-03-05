Referendum giustizia, incontro al Paolo VI con Luciano Violante
In vista del prossimo appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, è in programma a Brescia un nuovo confronto sulla riforma della giustizia. Domani sera, venerdì 6 marzo alle 20.45, il Centro Paolo VI di via Gezio Calini ospita infatti un incontro pubblico promosso dalla Fondazione San Benedetto per aiutare la cittadinanza a orientarsi tra i complessi contenuti del quesito referendario.
L'iniziativa vedrà la partecipazione di due relatori di spicco nel panorama giuridico nazionale: l'ex magistrato e presidente emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante, e la professoressa Lorenza Violini, già ordinaria di Diritto costituzionale all'Università Statale di Milano.
La serata, introdotta dal presidente della Fondazione Graziano Tarantini, non nasce per sostenere una specifica fazione politica o per perorare le ragioni del sì o del no, ma per offrire strumenti conoscitivi chiari su un tema certamente complesso.
