Referendum giustizia, incontro al Paolo VI con Luciano Violante

Venerdì 6 marzo alle 20.45, la serata dalla Fondazione San Benedetto: presente anche la prof. Lorenza Violini, già ordinaria di Diritto costituzionale all'Università Statale di Milano
L'ex magistrato e presidente emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante © www.giornaledibrescia.it
In vista del prossimo appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, è in programma a Brescia un nuovo confronto sulla riforma della giustizia. Domani sera, venerdì 6 marzo alle 20.45, il Centro Paolo VI di via Gezio Calini ospita infatti un incontro pubblico promosso dalla Fondazione San Benedetto per aiutare la cittadinanza a orientarsi tra i complessi contenuti del quesito referendario.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di due relatori di spicco nel panorama giuridico nazionale: l'ex magistrato e presidente emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante, e la professoressa Lorenza Violini, già ordinaria di Diritto costituzionale all'Università Statale di Milano.

La serata, introdotta dal presidente della Fondazione Graziano Tarantini, non nasce per sostenere una specifica fazione politica o per perorare le ragioni del sì o del no, ma per offrire strumenti conoscitivi chiari su un tema certamente complesso.

