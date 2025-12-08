Recidivo dello spaccio, trovato ancora in possesso di droga

Quando i poliziotti sono andati a prenderlo per portarlo in carcere, nell'appartamento hanno trovato, ancora una volta, eroina e cocaina suddivise in dosi pronte per essere vendute: in manette è finito un 54enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, che si trovava già agli arresti domiciliari sempre per questioni legate alla droga.

Gli agenti si erano recati a casa sua per portarlo in carcere, visto che a novembre, quando era già ai domiciliari, durante un'altra perquisizione era stato trovato in possesso di droga. Esattamente come in occasione dell'ultima «visita», quando i poliziotti, oltre alla droga, hanno trovato anche materiale per il confezionamento e contante, ritenuto provento di attività di spaccio visto che l'uomo non lavora.

Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un decreto di allontanamento dal territorio nazionale, al quale seguirà la sua espulsione dall'Italia, che diverrà operativa al momento della sua scarcerazione.