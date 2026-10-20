Rapine in sala slot per oltre 90mila euro: una dipendente faceva da basista

Cinque indagati per una serie di colpi tra Brescia e provincia, dai furti nei bar ai Gratta e Vinci rubati. I carabinieri hanno concluso le indagini su episodi avvenuti tra il 2024 e il 2025

20 ottobre 2026 2 ' di lettura

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