Rapine nelle gioiellerie, è caccia a un’unica banda

Tra Polizia e Carabinieri scambi di informazioni sui colpi a segno in via X Giornate e via Orzinuovi

Carabinieri nella gioielleria in via X Giornate - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Una pistola molto simile. E anche la composizione del gruppo, due uomini e una donna. Sono questi i più evidenti dati in comune tra le due rapine in gioielleria che si sono registrate il 10 gennaio al Compro oro di via Orzinuovi e quella di venerdì sera a «I gioielli di Rossana» di via X Giornate. Sulla prima indaga la Squadra Mobile della Questura mentre sulla seconda è al lavoro il Nucleo Investigativo dei Carabinieri. I dati Sul contenuto dei fascicoli viene mantenuto il più stretto riserbo e