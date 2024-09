Rapinavano ragazzini: sgominata la gang della Valtrompia

Sono stati arrestati sette persone tra i 18 e i 22 anni che aggredivano coetanei ed estorcevano loro denaro: in carcere è finito il leader della banda

Per farsi consegnare il denaro lo hanno legato con delle fascette e quando ha tentato di scappare lo hanno bloccato, minacciandolo con una pistola. Ma non si sono limitati a questo. Per fargli capire chi comandava gli hanno spruzzato sul volto dello spray urticante, pungendogli le dita con un ago appuntito e riprendendo tutta la scena con un telefono. È solo uno dei gravissimi episodi di violenza avvenuti in Valtrompia e messi in atto in da un gruppo di giovani, alcuni dei quali minorenni, nei c