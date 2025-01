Rapina un anziano ma viene fermato da un poliziotto fuori servizio

È stato un poliziotto fuori servizio ad inseguire e bloccare il 23enne che, domenica pomeriggio in via Canipari, nella zona di via Corsica, ha rapinato un anziano portandogli via il suo portafogli. L’agente è stato attirato delle grida di aiuto di una donna che indicava un ragazzo che fuggiva e si è messo a rincorrerlo.

Dopo qualche centinaia di metri lo ha raggiunto e fermato, qualificandosi come poliziotto. In pochi minuti lo ha raggiunto una Volante del Commissariato Carmine e il rapinatore è stato arrestato e trasferito in camera di sicurezza mentre il portafogli è stato restituito al legittimo proprietario.