Rapina in via Milano a Brescia, un arresto

Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brescia. L’intervento è scattato dopo una richiesta urgente giunta al numero di emergenza 112 per un’aggressione in atto in via Milano, a Brescia, ai danni di un uomo. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato due persone impegnate in una colluttazione e sono intervenuti per separarle e metterle in condizione di non nuocere. Nel corso delle operazioni, uno dei due soggetti – successivamente identificato come l’autore della rapina – ha opposto resistenza agli agenti, dimenandosi e scalciando nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La vittima ha invece riferito di essere stata poco prima aggredita con calci e pugni, scaraventata a terra e rapinata del proprio telefono cellulare.

La successiva perquisizione personale nei confronti del trentenne ha dato esito positivo: tra i suoi indumenti è stato infatti rinvenuto lo smartphone, che è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, arrestato per il reato di rapina e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione di quanto accaduto, della pericolosità sociale del soggetto, ritenuto incline a delinquere, e dei precedenti penali a suo carico, il questore Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato a procedere alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza al momento della scarcerazione.