Rapina in pieno giorno al Centro soccorso stradale di Iseo: bottino da 8mila euro

Una rapina in pieno giorno, senza armi né complici. E un bottino di circa 8mila euro. Il teatro del raid è stato il Centro soccorso stradale di Iseo. Nel pomeriggio di lunedì un uomo di almeno 60 anni, vestito in modo curato, arriva in viale Europa. Negli uffici al piano terra trova la titolare Barbara Consoli, alla quale chiede di cambiare alcune banconote. Rassicurata dall’aspetto cordiale dell’interlocutore, la donna apre la cassaforte alle sue spalle ma è in quel momento che il rapinatore la aggredisce.

Avviene tutto in pochi secondi: l’uomo spinge Consoli e la scaraventa a terra, prendendo le mazzette di banconote. Ottomila euro, questo il bottino con il quale l’uomo - dall’accento straniero - riesce a darsi alla fuga a piedi tra le strade non molto lontane dal centro storico.

«Ho avuto paura soltanto in un secondo momento - racconta la titolare -. Inizialmente non mi sono nemmeno resa conto cosa è accaduto». La cifra era parte dell’incasso dell’area parcheggio gestita dai Consoli nella tre giorni del Mercato europeo concluso domenica sera, in attesa di essere trasferito in banca. Nella fretta il rapinatore non è riuscito ad arraffare tutto il malloppo, così qualcosa è rimasto in cassaforte.

Tutto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Chiari, che stanno analizzando le immagini delle telecamere della videosorveglianza dell'officina e di tutto il quartiere. La speranza della Consoli è che le forze dell’ordine possano recuperare il bottino.