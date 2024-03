Rapina in gioielleria: «Gli orologi rubati sono già sul mercato nero online»

Alessandro Righetti, titolare del negozio sotto i portici di via Dieci giornate, ha riconosciuto i suoi Rolex trafugati

La chat tra l'acquirente e il venditore online - © www.giornaledibrescia.it

La telefonata dell’amico arriva di sabato pomeriggio, alla vigilia di un importante evento fieristico che attira da sempre clientela da tutta Europa. «Alessandro, l’orologio in oro che ti ho venduto due settimane fa e che ti hanno rubato nella rapina è sulla chat dei collezionisti. C’è anche il Daytona con il seriale che hai denunciato come rubato». Da lì Alessandro Righetti, gioielliere rapinato e percosso due settimane fa nella sua gioielleria sotto i portici di via Dieci giornate, avvia una s