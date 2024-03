Rapina in corso Zanardelli, il 17enne arrestato aveva già colpito in una tabaccheria

Prima di rapinare un coetaneo, insieme a un’altra persona, aveva messo a segno una spaccata in una tabaccheria. Il 17enne marocchino, arrestato ieri dalla Polizia Locale dopo una rapina in corso Zanardelli, con un complice aveva forzato una tabaccheria in via Zamboni.

Il ragazzo, insieme a un connazionale qualche anno più grande, usando un tombino aveva sfondato la vetrata del negozio e preso il denaro dalla cassa.

I Carabinieri sono intervenuti subito e hanno bloccato il 23enne mentre il minorenne è fuggito. Poco dopo, in corso Zanardelli, ha usato un coltello per rapinare e ferire uno studente di 16 anni.

Ora entrambi i ragazzi si trovano in carcere.