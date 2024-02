Rapina in centro, la titolare: «Uno prendeva a testate mio figlio, ho provato a fermarlo»

Il racconto della proprietaria della gioielleria «I gioielli di Rossana» dopo il colpo da 300mila euro di venerdì sera in via X Giornate

3 ' di lettura

Rapina, parla la proprietaria: "Abbiamo tutti paura"

«Non ho pensato ad altro che a proteggere mio figlio. Dei gioielli, della mia incolumità in quegli istanti non mi è interessato proprio nulla. Così mi sono gettata sul rapinatore che con il casco lo stava prendendo a testate. Ma, si figuri, quello mi ha lanciato di qua e di là come uno straccio». Non ha chiuso occhio tutta notte. Con un dolore acuto alle costole, eredità della colluttazione avuta con i due malviventi che le hanno ripulito la gioielleria, e negli occhi la violenza subita attorno