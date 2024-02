Rapina in casa a Flero, pistola puntata e cassaforte svuotata: «Minuti di terrore»

In azione tre malviventi incappucciati e armati. La vittima: «In 15 minuti via i sacrifici di una vita»

2 ' di lettura

L'esterno della villa dove è avvenuta la rapina - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Chi è entrato in azione all’ora di cena sapeva che cosa avrebbe trovato. Non si è trattato di un obiettivo scelto a caso. Nel mirino della criminalità è finita l’abitazione di imprenditori all’interno di una vecchia cascina ristrutturata. Siamo a Flero, da una parte la corte con almeno 50 appartamenti, dall’altra i campi agricoli. «Il cane ha abbaiato, abbiamo aperto la porta per vedere come mai si fosse agitato e dal giardino sono entrate tre persone incappucciate che hanno iniziato ad urlare»