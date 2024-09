Rapina e picchia un 87enne, arrestato

Ha rapinato e picchiato un anziano, la Polizia lo arresta e lo conduce a Canton Mombello. Gli agenti della Questura hanno infatti dato esecuzione a una misura cautelare di custodia in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica e condivisa dal gip, nei confronti di un cittadino tunisino di 40 anni irregolare sul territorio nazionale, indagato per la rapina che avrebbe commesso il 14 luglio ai danni di un bresciano di 87 anni.

Il malvivente, con un complice che ad ora non è stato identificato, è accusato di aver seguito la vittima intenta a compiere alcune commissioni e, in prossimità della propria abitazione, di aver tagliato la tracolla del borsello che aveva sulla spalla per poi picchiarlo per impossessarsi della borsa e fuggire con il portafoglio. L’anziano, al quale sono stati rubati denaro, documenti ed un telefono cellulare custoditi nel borsello, a seguito dell'aggressione ha riportato escoriazioni e traumi multipli. Il rapinatore, secondo quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, è stato quindi condotto nella casa circondariale Nerio Fischione.