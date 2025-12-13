Rapinò il bar Pierrot di via Corfù a Brescia: arrestato 27enne

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un 27enne bresciano che lo scorso 4 settembre aveva rapinato il bar Pierrot di via Corfù e aggredito la titolare.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l’uomo era entrato nel locale con il volto coperto e, dopo aver minacciato la donna con un coccio di bottiglia, l’aveva colpita con violenza, scagliandole contro il registratore di cassa, per poi darsi alla fuga.

Il rapinatore era stato inseguito dal marito della donna e aveva abbandonato in strada il registratore di cassa, prima di salire a bordo di un’auto, con la quale era finito contro un’altra vettura prima di allontanarsi definitivamente.

Grazie alla descrizione del soggetto e ad alcuni suoi tratti particolari è stato possibile individuarlo e, nelle scorse ore, la Polizia lo ha arrestato nel suo appartamento.