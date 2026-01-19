Rapina all’Esselunga con aggressione: denunciato un 39enne

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 39enne senegalese per rapina ad un supermercato Esselunga di Brescia.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, aveva aggredito il direttore e si era dato alla fuga. È stato identificato e denunciato per rapina impropria e mancata esibizione di documenti. Il Questore ha emesso un decreto di accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione dall'Italia.