Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rapina all’Esselunga con aggressione: denunciato un 39enne

L’uomo è stato individuato e identificato. Durante il colpo aveva preso di mira il direttore del punto vendita e poi era scappato
Gli esterni di un Esselunga
Gli esterni di un Esselunga
AA

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 39enne senegalese per rapina ad un supermercato Esselunga di Brescia.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, aveva aggredito il direttore e si era dato alla fuga. È stato identificato e denunciato per rapina impropria e mancata esibizione di documenti. Il Questore ha emesso un decreto di accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione dall'Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapinaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario