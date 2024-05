Rapina al casinò Admiral di Cazzago: armati di bastoni, scappano con la cassaforte

Hanno fatto irruzione nel locale armati di bastoni, con un piccone e una spranga hanno minacciato un dipendente per farsi aprire l’ufficio. Poi, hanno divelto una piccola cassaforte e sono fuggiti sfrecciando a bordo di un’auto. È successo questa notte al casinò Admiral di Cazzago San Martino, in via Sandro Pertini, che come ogni notte era aperto fino alle 3. Erano tre i malviventi che hanno messo a punto la rapina a mano armata, di cui non si conosce al momento l’entità del bottino.

I dipendenti della sala slot hanno subito allertato le forze dell’ordine ed è scattata la segnalazione dell’auto in fuga - una Opel Zafira - a tutte le forze di polizia.

I rapinatori risultano ancora in fuga.