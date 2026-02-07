Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Lumezzane, rapina a mano armata in un negozio: ferito titolare 84enne

Simone Bracchi
È successo in piazza Armando Diaz nel centro di Piatucco: due delinquenti sono entrati in azione con il volto coperto verso le 19 e sono scappati con circa 700 euro
L'alimentari dove è avvenuta l'aggressione a Lumezzane, in piazza Diaz
L'alimentari dove è avvenuta l'aggressione a Lumezzane, in piazza Diaz
AA

Sono entrati con il volto coperto e con in mano una pistola: due rapinatori hanno svuotato il fondo cassa di un negozio di alimentari del centro di Piatucco, frazione di Lumezzane. Ad avere la peggio è stato l’anziano titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 84 anni, che è stato colpito alla testa con la pistola.

L’uomo era all’interno del negozio con la moglie, mentre il figlio era appena uscito per una commissione. I due delinquenti sono scappati con circa 700 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapina violentapistolaanziano feritoLumezzane
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario