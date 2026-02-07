Lumezzane, rapina a mano armata in un negozio: ferito titolare 84enne
È successo in piazza Armando Diaz nel centro di Piatucco: due delinquenti sono entrati in azione con il volto coperto verso le 19 e sono scappati con circa 700 euro
L'alimentari dove è avvenuta l'aggressione a Lumezzane, in piazza Diaz
Sono entrati con il volto coperto e con in mano una pistola: due rapinatori hanno svuotato il fondo cassa di un negozio di alimentari del centro di Piatucco, frazione di Lumezzane. Ad avere la peggio è stato l’anziano titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 84 anni, che è stato colpito alla testa con la pistola.
L’uomo era all’interno del negozio con la moglie, mentre il figlio era appena uscito per una commissione. I due delinquenti sono scappati con circa 700 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia.
