Rapina a Capriano: immobilizzano un uomo e ripuliscono la cassaforte

Alessandra Portesani

L’obiettivo dei ladri era quello di svaligiare la casa del figlio, che racconta: «Fortunatamente mio padre sta bene, quattro giorni fa avevano rubato nella nostra via»

3 ' di lettura

Si è ritrovato faccia a faccia con i ladri, che si erano introdotti in casa con il volto travisato. Ma i malviventi, invece di scappare, lo hanno immobilizzano, obbligandolo ad aprire la cassaforte. Così il furto si è tramutato in rapina. Attimi di paura quelli vissuti da un uomo di Capriano del Colle, che pochi giorni fa si è ritrovato a tu per tu con i ladri, il cui obiettivo era quello di svaligiare la casa del figlio. Cos’è accaduto L’uomo, che vive in una bifamiliare situata in via Dei Ronc