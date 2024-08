Rame e bronzo rubati all’ex asilo e al cimitero di Corvione

Il rame della frazione di Corvione di Gambara fa gola ai ladri. Negli ultimi giorni sono stati due i colpi significati messi a segno. Di uno, quello messo a segno all’ex asilo Mettica, i carabinieri di Gambara però avrebbero già individuato i responsabili.

Oltre all’ex asilo, nel mirino dei ladri anche il cimitero. Mentre nell’ex edificio scolastico (oltretutto sistemato di recente dopo che nel 2021 era stato colpito da una tromba d’aria che aveva completamente distrutto il tetto) sono stati prelevati i canali pluviali in rame, dal camposanto sono state prelevate le statue di bronzo.

Colpi tra venerdì e sabato

Dalle testimonianze raccolte, pare che il furto al cimitero della frazione risalga alla notte tra giovedì e venerdì: «Dalle tombe di alcuni defunti sono state asportate statue, nonché oggetti metallici come, ad esempio, portalumini e vasi... - racconta Massimo Pacchioni, presidente della Commissione della frazione Corvione, nonché membro dell’associazione Amici dell’Asilo Mettica -. Altre tombe, inoltre, sono state danneggiate nel tentativo di fare lo stesso. Qualche anno fa era già accaduto un episodio simile». Il furto ha provocato sdegno nella frazione di Gambara, perché commesso ai danni delle tombe di defunti: la scena che si è presentata l’indomani la razzia a chi ha fatto visita ai suoi cari, si commenta da sé.

Una delle tombe danneggiate dai ladri al cimitero di Corvione di Gambara © www.giornaledibrescia.it

Il cimitero è isolato e accedervi di notte è tutto tranne che complesso. Ma anche dove l’accesso è meno complesso i ladri non si sono fatti certo scrupoli. Per entrare all’ex asilo Mettica e prelevare le canaline di rame, nella notte tra venerdì e sabato hanno abbattuto una parte di muraglia.

Ebbene, su questo secondo furto, in poche ore, è arrivata la svolta grazie ai Carabinieri guidati dal comandante Marco Forcella: le loro rapide indagini hanno consentito nella giornata di ieri di risalire a due soggetti (rispettivamente di Gambara e di Castelletto di Leno; già noti alle forze dell’ordine) trovati in possesso della refurtiva sparita al Mettica, cioè canali in rame.

Carabinieri al lavoro

Le indagini sono ancora in corso e, dunque, non è possibile affermare che i due soggetti corrispondano agli autori materiali del furto (è presumibile che, al momento, venga loro contestata la ricettazione, per fare chiarezza sul ruolo avuto, invece, nel furto).

Ad ogni modo, sembra che i militari abbiano tutta l’intenzione di vederci chiaro anche per comprendere se tra l’episodio del Mettica e quello del cimitero ci sia un legame.

È stata la stessa sindaca di Gambara ha raccontare della svolta delle indagini per il furto all’ex asilo. «Devo ringraziare come sempre i Carabinieri di Gambara - ha detto Tiziana Panigara - e il loro comandante Forcella che, anche in questo caso, hanno agito più che tempestivamente. All’ex asilo Mettica sono stati sottratti alcuni canali pluviali in rame, in particolare quelli sui lati dell’edificio e sul retro. Quel materiale sarebbe in possesso dei soggetti individuati dai carabinieri. Nei prossimo giorni inviteremo i familiari dei defunti le cui tombe sono state danneggiate e derubate a rivolgersi personalmente ai Carabinieri così da fornire loro una descrizione precisa di quanto sottratto».

Sviluppi su entrambi i fronti sono attesi a breve. Nei prossimi giorni, confidano i residenti di Corvione, sarà possibile apprendere qualcosa di più rispetto ad entrambi i furti e magari anche sul terzo, quello subito, sempre tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, dai proprietari di una cascina della zona che ha ricevuto una visita davvero poco gradita.