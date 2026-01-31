Ragazzo si ribalta con il trattore: attimi di paura a Gussago

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi, attorno alle 10.30, lungo la strada che da Gussago conduce a Civine: un giovane alla guida di un trattore ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi in un tratto caratterizzato da tornanti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elicottero decollato da Brescia, fatto atterrare a valle, nella frazione di Navezze, non lontano dalle ex scuole. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe riportato fratture importanti, in particolare nella zona del bacino. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico.