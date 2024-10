Ragazzo precipita per 15 metri dalla falesia di Caionvico: è grave

È caduto da un'altezza di 15 metri dalla falesia Molinari in Maddalena e ha riportato un serio trauma facciale e toracico. Brutta avventura per un freeclimber bresciano di 22 anni che è stato soccorso in mattinata dal 118 dopo la segnalazione giunta in centrale.

Il giovane stava arrampicando lungo la classica della montagna di casa quando è caduto e la corda che lo reggeva in sicurezza ha ceduto. Da qui la caduta nel vuoto con la conseguenza del politrauma. Per lui si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza al Civile.