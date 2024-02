Ragazzo di 16 anni rapinato in via Volta a Brescia: in 4 lo bloccano e lo derubano

Lo sfogo della madre: «Ho sempre vissuto in questo quartiere pensavo fosse tranquillo»

2 ' di lettura

Ad essere rapinato è stato un 16enne (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Lo hanno accerchiato in quattro. E lui ha capito subito cosa sarebbe successo dopo. Prima gli hanno chiesto due euro, poi gli hanno preso il giubbino, frugato nelle tasche e svuotato il portafogli. L’ultima vittima in ordine di tempo di una rapina in città è un ragazzo bresciano di 16 anni, immobilizzato e poi derubato da quattro ragazzi della sua stessa età che alla pattuglia della Volante intervenuta poco dopo ha descritto come magrebini. La madre, con un lungo post su Facebook, ha sfogato tut