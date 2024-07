Ragazzo di 16 anni rapinato in Stazione a Brescia

Un ragazzo di 16 anni è stato rapinato questa mattina in Stazione a Brescia. Mentre attraversava il ponte di ferro che scavalca i binari e collega via Togni e via Brozzoni è stato aggredito da un giovane, probabilmente suo coetaneo o poco più grande, che mostrandogli un coltello si è fatto consegnare il denaro prima di fuggire via.

Sul ponte c’erano altri due ragazzi e non è chiaro se siano complici del rapinatore. La Squadra Mobile della Questura ha acquisito le immagini delle molte telecamere della zona e avrebbe in mano buoni elementi per identificate l’autore della rapina e gli eventuali complici.