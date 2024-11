Ragazzino di 14 anni picchiato al parco Castelli: indaga la Polizia

C’è il furto di un paio di auricolari alla base dell’aggressione di un 14enne, studente di una scuola superiore della zona nord della città, avvenuta giovedì pomeriggio al parco Castelli.

Il ragazzo, insieme ai genitori, ha denunciato l’accaduto in Questura e diffuso un post sui social. La Polizia, ascoltando le parti coinvolte, ha provato a ricostruire l’accaduto anche se molti dettagli restano da chiarire.

La vicenda

Dalla prima, sommaria, descrizione dei fatti sembra che nelle scorse settimane una ragazzina, che frequenta la stessa scuola, abbia subito il furto di un paio di auricolari bluetooth. A suo dire l’autore del furto sarebbe stato il 14enne, che però ha sempre negato. Nei giorni successivi della questione si sono occupati anche gli insegnanti e i genitori dei ragazzi ma la tensione non sarebbe rientrata.

Gli ultimi sviluppi, quelli che hanno portato al pestaggio, sono quelli per ora più confusi. Secondo una parte il presunto autore del furto, stanco di sentirsi accusare a suo dire ingiustamente, avrebbe minacciato di passare alle vie di fatto. E la vittima del furto avrebbe deciso, insieme al fidanzato e ad alcuni suoi amici, di agire prima. Secondo l’altra invece non riuscendo a dimostrare la colpevolezza del 14enne, la vittima del furto avrebbe convocato alcuni amici per punire, a suo di pugni, il presunto autore del furto.

La prognosi

Quello che è certo è che il ragazzino è stato medicato in pronto soccorso per le contusioni riportato con una prognosi di sette giorni e che la Polizia di Stato nelle prossime ore sentirà a verbale tutte le parti coinvolte per capire come siano esattamente andati i fatti e attribuire eventuali responsabilità a chi ha avuto condotte che configurano reati.