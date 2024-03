Ragazzina accoltellata da una 15enne, indagata l’amica che ha nascosto la lama

Aveva portato il coltello a casa per far evitare guai all’autrice dell’aggressione. L’accusa è favoreggiamento

Uno dei momenti dell'aggressione - © www.giornaledibrescia.it

Gli inquirenti stanno analizzando i video circolati in rete. Fotogramma dopo fotogramma. Per capire chi abbia armato la 15enne che giovedì pomeriggio a Roè Volciano ha accoltellato una ragazzina di un anno più giovane durante una rissa ferendola in modo serio al braccio, alla gamba e al fianco. L’indagine Non è ancora chiaro da dove sia arrivata la lama. Se la responsabile dell’aggressione l’avesse in tasca fin dal primo momento o se invece le sia stata passata da qualcuno durante il violento li