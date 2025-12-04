Giornale di Brescia
Ragazza scomparsa, i biglietti per Brescia non sarebbero mai stati utilizzati

Sono continuate anche nella notte le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere che vive a Nardò: la Procura di Lecce indaga per istigazione al suicidio
Sono continuate anche nella notte le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre scorso. Al momento la famiglia è stata «solo informata» ma non ha ricevuto «nessuna notifica», confermano fonti vicine ai genitori, dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di Lecce nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa della studentessa.

L’incontro

Dell'apertura dell'inchiesta con questa tipologia di reato parlano oggi alcuni giornali. Nelle scorse ore è stato sequestrato il telefonino di un ragazzo di 30 anni che avrebbe incontrato Tatiana la sera del 24 novembre e che sarebbe stato l'ultimo a incontrarla, almeno a quanto si è riusciti a ricostruire sinora: gli inquirenti vaglieranno la possibile presenza di messaggi tra loro.

Speranza

Così come è stato confermato nelle scorse ore la 27enne aveva anche acquistato anche dei biglietti per raggiungere Brescia dove vive il suo ex fidanzato che però non sarebbero stati mai utilizzati. Fonti vicine alla famiglia evidenziano che al momento che i parenti della ragazza «non puntano il dito contro nessuno e la speranza è che Tatiana possa tornare quanto prima nella sua casa a Nardò». Al momento – riferiscono le stesse fonti – non ci sono «elementi che possano avvalorare una piuttosto che un'altra tesi» sulla sua scomparsa. 

