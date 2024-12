Raffaella Ragnoli dopo l’ergastolo: «Chiedo perdono a chi ho ferito»

Dopo la sentenza relativa all’omicidio di Nuvolento, la donna ha scelto poche parole per consolare chi era lì al suo fianco

Raffaella Ragnoli in tribunale durante una delle udienze - Foto © www.giornaledibrescia.it

Poche parole per chiedere scusa, poche parole per consolare chi era lì per lei, al suo fianco, a testimoniarle la vicinanza. Raffaella Ragnoli – la donna di Nuvolento che nel 2023 uccise il marito Romano Fagoni davanti al figlio – lunedì 9 dicembre 2024 le ha pronunciate all’inizio e alla fine dell’udienza che si è conclusa con l’ergastolo. Omicidio Nuvolento, Raffaella Ragnoli è stata condannata all’ergastolo La dichiarazione In apertura si è affidata a dichiarazioni spontanee. «Sono distrutta