Raduno Alpini a Montichiari, tutte le voci istituzionali

Giulia Bonardi

Le istituzioni hanno accolto gli Alpini (e i tantissimi sindaci e amministratori locali in genere) riuniti ieri nella zona del Centro fiera prima del via alla grande sfilata

Un momento della sfilata degli Alpini a Montichiari - Foto Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Viva gli Alpini, viva Montichiari, viva l’Italia!». Con questo motto, le voci istituzionali hanno accolto gli Alpini (e i tantissimi sindaci e amministratori locali in genere) riuniti ieri nella zona del Centro fiera prima del via alla grande sfilata che, poi, avrebbe raggiunto piazza Treccani. Con la sfilata si è chiuso il Raduno alpino del Secondo Raggruppamento «Gli Alpini sono sognatori di orizzonti: nei loro valori non dimenticano mai nessuno, dal fragile al bambino all’anziano, e non lo f