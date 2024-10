Radici nei parcheggi: lavori al cimitero di Lumezzane

Inizieranno in questi giorni i lavori di riqualificazione dei parcheggi ad est del cimitero unico di Lumezzane.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede un intervento da 70mila euro, che risolverà le problematiche di irregolarità del terreno, reso in parte inutilizzabile dalla crescita di piante e radici.

Due interventi. «L’operazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Gnutti -, che terminerà entro novembre, è la conferma dell’impegno dell’Amministrazione volto a garantire spazi dignitosi e funzionali a chi rende omaggio ai propri cari. Abbiamo fatto delle valutazioni approfondite, perché il problema in quel luogo è rappresentato dalle radici. Toglieremo le piante e rifaremo tutta la pavimentazione. Provvederemo, inoltre, a sistemare l’area intorno al monumento posto di fronte al cimitero unico di San Sebastiano e Sant’Apollonio. Avremmo preferito eseguire i due interventi contemporaneamente, ma, fatti i sopralluoghi, ci siamo resi conto che per questa seconda operazione servono altri 65mila euro. Da qui la decisione di separare i due interventi».

Sotto i ferri

I cimiteri sono stati oggetto di opere di riqualificazione negli ultimi anni per una somma di un milione di euro. Somma che per l’assessore non è stata sufficiente a eliminare definitivamente le numerose problematiche che riguardano le conseguenze delle infiltrazioni e lo stato degli impianti elettrici. Le criticità rimangono in particolare nel cimitero di Pieve, dove sono previsti lavori per 250mila euro. La Giunta li approverà a breve.

Come spiega l’assessore Gnutti, «i nuovi interventi serviranno a far fronte alle infiltrazioni di acqua piovana. In vista c’è, inoltre, la creazione di nuovi cinerari e di una nuova tettoria». Gli interventi sul territorio (dalla cura del verde al recupero di aree di difficile fruizione) indicano la volontà del Comune di recuperare il decoro urbano. Da fare, però, c’è ancora molto: «L’intervento di riqualificazione dei parcheggi - conclude - interesserà anche i marciapiedi: abbiamo steso un ampio progetto per la loro riqualificazione».