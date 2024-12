Radici e solidarietà: Gardone protagonista di «In piazza con noi»

Il meteo, con un bel sole alto in cielo, ha superato ogni aspettativa, rendendo ancora più speciale la grande festa andata in scena al parco del Mella di Gardone in occasione della diretta di Teletutto con la trasmissione «In piazza con noi» condotta da Clara Camplani e Marco Recalcati.

La musica

Alessia Pintossi - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La mattinata si è aperta con l’esibizione del soprano Alessia Pintossi, tornata nel paese di origine dopo aver riscosso un grande successo, nazionale e non solo, proprio per stare con i suoi concittadini durante la mattinata di festa.

A dare musicalmente il meglio di sé anche il Coro di Inzino diretto dal maestro Lorenzo Ricchelli, che ha annunciato una grande festa per l’anno prossimo in occasione dei 70 anni del sodalizio.

Radici

Accanto a lui un emozionatissimo Giuliano Brunori, eletto primo cittadino del Comune valtrumplino alle amministrative del giugno scorso. «Come Amministrazione vogliamo ricostruire il senso di comunità che è andato un po’ perdendosi negli anni – ha detto il sindaco affiancato dalla figlia Maria Cristina, con la quale ha condiviso diverse esperienze di volontariato in Africa –. Noi da fuori vediamo solo l’albero ma non le radici, che sono quelle che permettono all’albero di diventare grande: ecco, il nostro obiettivo è recuperare le radici per fare in modo che l'albero, cioè la comunità gardonese, diventi sempre più rigogliosa e si senta parte di qualcosa».

Tra passato e futuro

In piazza con noi dentro la Beretta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La ricerca di una solidità che affonda in un passato lontano, lo stesso in cui è nata la fabbrica d’Armi Beretta, «pronta, nel 2026, a festeggiare 500 anni di vita» ha raccontato alle telecamere l’ad dell’impresa Franco Gussalli Beretta. Ne ha invece compiuti 70 la bottega dello storico incisore gardonese Cesare Giovanelli, che guarda al futuro anche tramite i figli dell’artista.

La festa

La festa coronata da «In piazza con noi» si è tenuta al parco del Mella, dove l’Amministrazione Brunori ha voluto posizionare una pista da pattinaggio e dei mercatini natalizi «con l’obiettivo di ricominciare a far rivivere questo importante angolo del nostro paese a tutti i nostri cittadini» ha detto il vicesindaco Claudio Facchini.

Erano in effetti moltissime le persone presenti ieri chi per pattinare, chi per seguire la diretta e chi per fare qualche acquisto da mettere sotto l’albero. «Quello del sindaco Brunori e della sua squadra è stato un inizio stimolante – ha raccontato il presidente della Comunità montana, Massimo Ottelli –. C’è grande impegno affinché Gardone torni al centro delle politiche della Valtrompia».

Rinascita

Di impegno ha parlato anche l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, specificando come «Gardone e l’intera Valtrompia siano all’attenzione della Giunta regionale: sto pensando ai contributi per la Greenway e per il Patto territoriale in Maniva».

Ieri si è parlato molto di rinascita di un territorio, ma senza dimenticare le tante realtà che vi sono radicate come quelle sportive, con la Pallacanestro gardonese e il Valvolley Gardone in testa, e poi gli alpini, il Cireneo, che quest’anno ha compiuto 30 anni nel segno del volontariato, le scuole di sci triumpline e l’ormai storico Museo delle armi e della tradizione armiera. Senza dimenticare la biblioteca con il nuovo hub e una maniera di fare cultura a 360 gradi.

Solido, a Gardone, è anche il senso di solidarietà, come ha confermato il parroco don Piero Minelli. «Ogni parrocchia ha la sua peculiarità – ha specificato il sacerdote – ma tutte sono accomunate da uno spirito di grande generosità».