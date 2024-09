Race for the cure, in 10mila a Brescia per la lotta ai tumori al seno

C’è chi non lo chiama ancora per nome. Alla Race for the cure 2024 a Brescia, invece, la parola «cancro» non fa paura. «L’unica paura che dobbiamo avere è quella di non fare i controlli di prevenzione» dicono in coro le donne in rosa, donne coraggiose che hanno vinto o stanno combattendo la malattia. La 25esima edizione della manifestazione nazionale, la decima bresciana, organizzata da Komen Italia per la lotta ai tumori al seno fa il record di presenze: in 10mila i partecipanti alla passeggiata in centro in favore della ricerca.

Ci sono le maglie fucsia indossate dalle donne che testimoniano l’importanza della prevenzione e le maglie bianche di chi partecipa alla Race per ricordare qualcuno o per ringraziare la ricerca per una guarigione o per una cura.

Le testimonianze

«Io ogni giorno cerco di essere importante per le donne che incontro - dice Nina Coccaglio da Roccafranca -. Lo faccio raccontando la mia storia, la mia malattia, ma anche la mia guarigione. Si può guarire, si può vincere, ma bisogna fare prevenzione».

Cartelloni che indicano il paese di appartenenza, altri con nomi di donne che non hanno vinto la battaglia, altri di incitamento: «È sempre più emozionante ogni anno che passa – ha detto Alessandra Huscher, presidente del comitato scientifico regionale Lombardia di Komen Italia –. Molto bello stare tutti insieme. Siamo tantissimi, non pensavamo davvero ed è bellissimo».

Il lungo biscione scivola lungo via Foscolo sotto il palco animato da Radio Bresciasette, la strada da fare oggi è meno ripida, la salute è a portata di prevenzione.