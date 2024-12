Raccolta rifiuti, variazioni a Brescia e in provincia fino al 6 gennaio

Tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno la raccolta di rifiuti operata da Aprica subirà alcune modifiche. L’azienda invita i cittadini di Brescia e dei comuni della provincia in cui svolge il servizio a verificare eventuali cambiamenti consultando il sito o l'app Puliamo/Rifiutiamo.

In città

Il 31 dicembre il servizio di raccolta porta a porta nella zona azzurra (in quartieri Don Bosco, Lamarmora, Porta Cremona, Villaggio Sereno, Fornaci e Folzano) sarà sospeso: la comunicazione alle utenze avverrà con un volantino consegnato a domicilio.

Il primo gennaio, invece, la raccolta sarà regolare, ma tutti i centri di raccolta resteranno chiusi e il servizio Ecocar sarà sospeso. Gli sportelli di via Lamarmora e via Codignole saranno chiusi al pubblico.

Anche lunedì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare: i centri di raccolta di via Giotto, via Gatti, via Metastasio e via Codignole saranno aperti dalle 9 alle 13, mentre il centro di raccolta di via Chiappa-Buffalora resterà chiuso per l'intera giornata. Il servizio Ecocar sarà sospeso e gli sportelli di via Lamarmora e via Codignole saranno chiusi al pubblico.