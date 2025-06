Quinzano d’Oglio, muletto gli schiaccia il piede: operaio al Civile

Il muletto gli schiaccia un piede: 21enne trasportato in codice rosso al Civile. L’ennesimo infortunio sul lavoro quello avvenuto questa mattina, intorno alle 10, in un’azienda in via Industriale. Il lavoratore, stando a quanto riferito al personale sanitario e militare intervenuto sul posto, è sceso dal muletto lasciando però acceso quest’ultimo è una volta a terra il piede è finito negli ingranaggi.

A dare l’allarme i colleghi che si trovavano insieme a lui nel magazzino. Il giovane, trasportato in elisoccorso al Civile, ha riportato un trauma da schiacciamento ad un piede. Stando a quanto riferito l’operaio non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari e ai carabinieri della stazione di Borgo San Giacomo é intervenuto anche il personale di Ats a cui spetterà definire dinamica e cause.