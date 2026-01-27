La Questura dà il benvenuto a 19 nuovi agenti della Polizia di Stato

Questa mattina, il questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha dato il benvenuto a 19 nuovi agenti della Polizia di Stato, recentemente assegnati dalla Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno, al termine del 231° Corso di formazione per allievi agenti. I giovani provengono da diverse scuole di Polizia in tutto il Paese e si apprestano a rafforzare le fila dell’organico della Questura di Brescia. Un ulteriore agente è stato destinato al Commissariato di Pubblica sicurezza di Desenzano del Garda.

I nuovi arrivi, forti di un entusiasmo contagioso, saranno affiancati ai colleghi più esperti durante il loro periodo di applicazione pratica, che prevede un coinvolgimento attivo negli Uffici di Gabinetto, Immigrazione, Polizia Amministrativa, Anticrimine e nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra «Volante».

Entusiasmo e dedizione

Il questore, accogliendo i nuovi agenti, ha sottolineato l’importanza dell’entusiasmo e della dedizione che questi giovani portano con sé nella loro scelta professionale. «Questi ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, sono pronti a mettersi in gioco a tutela della sicurezza delle persone» ha affermato. Sartori ha concluso esprimendo l’auspicio che la provincia di Brescia possa riservare soddisfazioni sia personali che professionali a ciascuno di loro, ringraziandoli per la loro decisione di servire la comunità.