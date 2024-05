Quella volta in cui le telecamere del «Maurizio Costanzo Show» entrarono a Canton Mombello

Sono passati quasi quarant’anni da quando le telecamere del «Maurizio Costanzo Show», longevo programma televisivo di Mediaset, entrarono nel carcere di Canton Mombello. Era il 18 dicembre 1985 e il noto conduttore decise di registrare la puntata nella casa circondariale di Brescia facendo parlare i detenuti, oltre alle autorità cittadine, affinché raccontassero la vita reale dietro le sbarre.

La puntata verrà proiettata di nuovo pubblicamente per tutta la cittadinanza lunedì 20 maggio 2024 alle 20.15 al teatro Sant’Afra in vicolo dell’Ortaglia 6, per una serata organizzata dall'Unione giuristi cattolici provinciale.

Durante l’intervallo saranno letti alcuni brani tratti dal libro «La Città esclusa» di Giancarlo Zappa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.