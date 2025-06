Don Bosco, cultura e sociale nel calendario di «Spazio lampo»

Il nuovo calendario di «Spazio lampo», il centro culturale del quartiere Don Bosco, propone una stagione ricca di appuntamenti culturali e sociali, tutti a ingresso gratuito. I temi principali su cui si articola il programma sono Comunità, talento e lavoro, Parità di genere e Corpi e relazioni, con eventi distribuiti da sabato 21 giugno fino a novembre.

Tra auditorium e spazi verdi

La programmazione si compone di sei eventi principali, promossi dall’Amministrazione comunale, affiancati da un’ampia rete di attività pensate e realizzate dalle associazioni del territorio. Le iniziative si svolgeranno all’interno dell’auditorium Livia Bottardi Milani e negli spazi verdi del quartiere, tra giardini e parchi pubblici. In alcuni casi sarà necessaria l’iscrizione anticipata. I progetti sono stati resi possibili anche grazie alla collaborazione del Cdq e del partner Avanzi – Sostenibilità per azioni, realtà attiva nel campo dell’innovazione sociale.

I grandi eventi

Il primo dei sei grandi eventi sarà giovedì 26 giugno: una serata dedicata ai temi della cittadinanza e dell’inclusione con la divulgatrice Nogaye Ndiaye, conosciuta come @leregoledeldirittoperfetto. Seguiranno la presentazione dei progetti del centro e un’esibizione musicale. Il giorno successivo si terrà «Lampi di talento», a cura dell’Associazione Jasmine, con testimonianze di percorsi formativi e storie di successo di persone di origine straniera. A seguire cineforum con «Un divano a Tunisi». Giovedì 3 luglio si parlerà di violenza verbale e prevenzione con il contributo della Fondazione Giulia Cecchettin e della sociolinguista Vera Gheno.

La settimana successiva, giovedì 10 luglio, il tema centrale sarà quello delle relazioni e della sessualità, con gli interventi degli esperti Francesco Ferreri (Antropoché) e Norma Rossetti, fondatrice della piattaforma MySecretCase. Giovedì 17 luglio, l’autrice Alessandra Carnaroli presenterà il suo nuovo libro, in dialogo con la podcaster Giulia Cuter, approfondendo i temi dell’intimità, del consenso e delle relazioni sane. Infine, giovedì 24 luglio, Giacomo Moro Mauretto, divulgatore scientifico, noto come Entropy for Life, rifletterà sulle trasformazioni dell’identità e della società contemporanea, presentando il suo ultimo lavoro editoriale. Per maggiori informazioni e iscrizioni agli eventi spaziolampo@comune.brescia.it.