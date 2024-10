Qualità dell'aria, le misure a Brescia da ottobre a marzo

Da oggi, martedì 1 ottobre 2024, e fino al prossimo 31 marzo 2025, il Comune di Brescia introduce misure strutturali destinate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Oltre alle misure in vigore tutto l'anno, di cui vi forniamo un dettaglio nell'allegato qui sotto, sono state introdotte alcune misure temporanee, che verranno applicate da qui a fine marzo.

Come funziona

Il superamento per oltre due giorni dei livelli di Pm10, oltre il consentito, pone in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 1. Il superamento per oltre sette giorni dei livelli di Pm10 pone invece in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 2.

L’attivazione dei livelli 1 e 2 sarà comunicata e validata da Arpa Lombardia e messa a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico.

Livello 1

Le misure temporanee omogenee di livello 1, aggiuntive all’azione ordinaria, comportano dalle 7.30 alle 19.30:

• Il limite alla circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) appartenente alla classe ambientale euro 0 e 1, alimentati a benzina o a gas (Metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel;

• Il limite alla circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) appartenente alla classe ambientale euro 0, 1, 2, 3, 4 alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di FAP;

• Il divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

• Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

• Il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art 182 c 6 bis del DLvo 3/04/2006 nr 152 per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco e per lo spandimento dei liquami zootecnici (consentite sempre le modalità di iniezione e interramento immediato contestuale alla distribuzione);

• Il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Livello 2

Le misure temporanee di livello 2 prevedono invece il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Per ulteriori informazioni, e per consultare l'elenco dei veicoli esclusi dal fermo della circolazione, si rimanda al sito del Comune di Brescia.