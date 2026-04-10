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Putin, annunciata tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa

Il cessate il fuoco inizierà alle 16 di sabato 11 aprile (le 15 in Italia) e durerà fino alla mezzanotte del 12 aprile: Zelensky dichiara Kiev pronta a passi simmetrici
Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. La tregua inizierà alle 16 locali di sabato 11 aprile (le 15 in Italia) e durerà fino alla mezzanotte del 12 aprile. La notizia è stata riportata dalla Tass, che cita un comunicato del Cremlino. Secondo quanto riferito, Mosca si aspetta che anche la parte ucraina adotti una tregua analoga. Putin ha inoltre ordinato alle forze armate russe di cessare le ostilità durante questo periodo, mantenendo però la prontezza a rispondere a eventuali attacchi.

La notizia riportata dalla Tass
La notizia riportata dalla Tass

Dal lato ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a passi simmetrici. «Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua», ha affermato.

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