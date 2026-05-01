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Punta Vò, si torna a parlare di acque termali a Desenzano

A raffreddare gli animi è il presidente della società, Visconti: «L’ok della Provincia è per confermare ciò che già sappiamo»
Alice Scalfi
A Punta Vò si è svolto anche un sopralluogo
A Punta Vò si è svolto anche un sopralluogo

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acque termaliPunta VòDesenzano del Garda
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