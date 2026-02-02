Giornale di Brescia
Punta la pistola contro madre e sorella: arrestato

La Polizia di Stato ha fermato un 50enne bresciano per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
Un 50enne bresciano è stato arrestato dalla Questura di Brescia dopo aver minacciato di morte la madre e la sorella con una pistola a gas, poi puntata anche contro gli agenti intervenuti in un appartamento del centro cittadino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti anche per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato al termine di una colluttazione e trovato in possesso di munizioni, capsule di gas e di un machete. È stato trasferito alla Casa Circondariale di Brescia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto anche la misura di prevenzione dell’ammonimento.

Argomenti
maltrattamenti in famigliaarrestoBrescia
